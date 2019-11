Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ungewöhnliche Diebesbeute

Gronau (ots)

Ein Gerüst im Wert von ca. 2.500 Euro entwendeten Diebe in der Zeit von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 13.00 Uhr. Tatort war die Gaststätte der Schrebergartenanlage an Kaiserstiege. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

