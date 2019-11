Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer von Auto touchiert

Borken (ots)

Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr hat ein Autofahrer am Dienstag in Borken einen Pedelecfahrer erfasst. Der 69-Jährige hatte gegen Uhr den Kreisverkehr Heidener Straße/Wilbecke durchfahren. Als der Rekener diesen an der Einmündung Heidener Straße verlassen wollte, stieß er mit dem 21 Jahre alten Pedelecfahrer zusammen. Der Borkener hatte die Einmündung auf dem Fußgängerüberweg gequert. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell