Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Internationale Haftbefehle vollstreckt: Zwei Personen nach Diebstahl aus Geldtransporter in U-Haft

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Internationale Haftbefehle vollstreckt: Zwei Personen nach Diebstahl aus Geldtransporter in U-Haft

FULDA. Bei länderübergreifenden Einsatzmaßnahmen der Kriminaldirektion Osthessen haben Beamte der osthessischen Polizei am Mittwoch (30.10.) eine 46-jährige deutsche Staatsangehörige aus Kassel und einen 52-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Duisburg festgenommen. Sie wurden von Kräften der Polizeipräsidien Nordhessen und Duisburg sowie der Bundespolizei unterstützt. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, am Diebstahl der Tageseinnahmen aus einem Geldtransportfahrzeug am 06.09.2019 im Petersberger Gewerbegebiet tatbeteiligt gewesen zu sein. Dabei erbeuteten die Täter einen sechsstelligen Geldbetrag. Die Polizei berichtete.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Fuldaer Diebstahlskommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda konnte die 46-jährige Frau am frühen Mittwochmorgen vor ihrer Ausreise in die Türkei am Flughafen von Hannover festgenommen werden. Die Festnahme des 52-jährigen Mannes erfolgte wenig später am Düsseldorfer Flughafen bei seiner Wiedereinreise aus der Türkei. Zuvor stellte das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda gegen die beiden Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehle aus.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen an insgesamt vier Wohnanschriften in Kassel, Fritzlar und Duisburg beschlagnahmten die Beamten umfangreiche Beweismittel.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 46-Jährige und der 52- Jährige am gestrigen Donnerstag (31.10.) dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt, der ihnen die bestehenden Haftbefehle verkündete. Daraufhin wurden sie einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich nicht um Mitarbeiter der für den Geldtransport zuständigen Sicherheitsfirma.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Harry Wilke Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecher Tel. 0661/924-2705

Dominik Möller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. 0661/105-1010

Pressemittelung der Polizei vom 06.09.2019

Schwerer Diebstahl aus Geldtransporter in 36100 Petersberg, Gewerbegebiet Alte Ziegelei

Fulda - Am heutigen Nachmittag, gegen 15.25 Uhr, kam es in 36100 Petersberg, Gewerbegebiet Alte Ziegelei, zu einem Diebstahl der Tageseinnahmen aus einem Geldtransportfahrzeug. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen waren drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Geldtransporter zunächst im Raum Fulda unterwegs und hatten an verschiedenen Objekten die Tageseinnahmen abgeholt. Am Parkplatz vor dem DM-Markt wurde der Geldtransporter zur Tatzeit abgestellt. Während zwei Mitarbeiter damit beschäftigt waren weitere Tageseinnahmen in einem Markt abzuholen, wurde der Geldtransporter, vermutlich von dem im Fahrzeug verbliebenen Mitarbeiter, vom Parkplatz weggefahren. Vermutlich erfolgte im Bereich des nahe gelegenen Neuheimstattweg, Höhe Haus Nr. 7 oder im Bereich des REWE Marktes, die Umladung der Einnahmen in ein anderes Fahrzeug. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bei dem Geldtransporter handelt es sich um einen gelben Mercedes Sprinter mit der Aufschrift "pro segur". Das Fahrzeug wurde kurz nach dem Tatgeschehen im Nahbereich aufgefunden.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen die Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen machen können oder das Umladen der Einnahmen beobachtet haben, werden dringend gebeten sich mit der Polizei, Tel. 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell