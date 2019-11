Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenau - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag (31.10.) in ein Einfamilienhaus in der Tannenwaldstraße im Ortsteil Eulersdorf einzubrechen. Die Täter wollten über ein Fenster ins Haus eindringen. Als dies misslang, flüchteten sie und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Gemünden (Felda) - In der Nacht auf Mittwoch (30.10.), gegen 1 Uhr, wollten Unbekannte im Ortsteil Nieder-Gemünden in eine Arztpraxis im Brühlweg einbrechen. Bei dem Versuch über ein Fenster einzusteigen, wurden die Täter von einem Anwohner bemerkt und ergriffen vermutlich aus diesem Grund die Flucht. Da sich im Gebäude auch ein Geldautomat befindet, ist es möglich, dass dieser das Ziel der Einbrecher war. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Nieder-Gemünden beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

