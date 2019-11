POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

Haunetal - Am Donnerstag (31.10.), gegen 11:50 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Fahrer eines Kleinbusses aus Kaltennordheim (Wartburgkreis) und eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberaula die Bundesstraße 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Die hinterherfahrende Pkw-Fahrerin scherte zum Überholen auf den linken von zwei Fahrstreifen aus. Der Fahrer des Kleinbusses beabsichtigte ebenfalls zu überholen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den bereits neben ihm fahrenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Niederaula - Am Donnerstag (31.10.), gegen 13:30 Uhr, befuhren eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula und ein 43-jähriger Pkw-Fahrer ebenfalls aus Niederaula hintereinander die Schlitzer Straße stadtauswärts in Richtung Niederjossa. In Höhe eines Parkplatzes wollte die Frau nach links auf den selbigen abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Der Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (31.10.), gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die vorfahrtsberechtigte Eichhofstraße in Fahrtrichtung Nachtigallenstraße und wollte nach links in die Straße "Am Kurpark" abbiegen. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilsdruff (Sächsische Schweiz) befuhr die Straße "Am Kurpark" in Fahrtrichtung Eichhofstraße und wollte nach links in die Nachtigallenstraße einbiegen. Beim Abbiegevorgang kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.800 Euro.

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

