Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra- Am Mittwochabend (30.10.), gegen 19:40 Uhr, befand sich ein Pkw-Fahrer aus Bad-Sooden-Allendorf in der Göttinger Straße und musste aufgrund einer roten LZA im Bereich der Zufahrt zum Friedhof anhalten. Hinter dem Pkw befand sich eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin, welche leicht auf den stehenden Pkw auffuhr. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Bebra- Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und ein Rotenburger Pkw-Fahrer parkten ihre Fahrzeuge am Mittwochabend (30.10.) gegen 18.00 Uhr gegenüberliegend auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer parkte rückwärts aus, übersah vermutlich den Pkw aus Rotenburg und stieß gegen diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Rotenburg- Am Dienstag (29.10.), in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr, parkte eine Rotenburger Pkw-Fahrerin mit ihrem schwarzen BMW an verschiedenen Orten in Rotenburg. Später stellte die Geschädigte fest, dass ihr Pkw hinten rechts vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

