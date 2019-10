POL-OH: Mauer und Zaun beschädigt: Unfallverursacher geflüchtet

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mauer und Zaun beschädigt: Unfallverursacher geflüchtet

Neuenstein - Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Dienstagabend (29.10.) bis Mittwochabend (30.10.) in der Straße "Kirchplatz" einen Zaun und eine Mauer. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro zu kümmern. An den Anstoßstellen konnte türkiser Farbabrieb festgestellt werden.

Wer das Unfallgeschehen gesehen hat, oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnumer 06621 932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

