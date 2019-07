Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer beschädigt Grundstücksmauer

Rees-Haldern (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag (26. Juli 2019), 07:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer die Grundstücksmauer eines Hauses an der Kaiserstraße. Am Unfallort wurde eine Zierleiste gefunden, die vom Auto des Verursachers stammen könnte. Dieser entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

