Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Brand einer Holzgarage

Zwei angrenzende Einfamilienhäuser beschädigt

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (28. Juli 2019) gegen 15.10 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache am Fliederweg ein Feuer in einer Holzgarage aus. Die Garage ist der Anbau eines Einfamilienhauses. Das Feuer beschädigte den Dachstuhl des Hauses. An einem Nachbarhaus wurden durch die Hitze- und Rauchentwicklung mehrere Fensterrahmen beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein hoher Sachschaden. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell