Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Lagerhalle

Täter stehlen Lieferwagen, um weiteres Diebesgut zu transportieren

Rees (ots)

Am Sonntag (28. Juli 2019) in der Zeit zwischen 08:30 und 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle an der Marie-Curie-Straße. Sie entwendeten einen Industrie-Hochdruckreiniger, mehrere Schlauchtrommeln und Verlängerungskabel. Um ihre Beute zu transportieren, stahlen sie zudem einen weißen Ford Transit, der in der Halle abgestellt war. Der 14 Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen KLE-RS600, an den Seitenflächen ist eine Firmenaufschrift zu lesen. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

