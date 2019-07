Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Weißer BMW X4 gestohlen

Diebestour endet in Niers

Weeze (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (26. Juli 2019) entwendeten unbekannte Täter aus einer Garageneinfahrt an der Sent-Jan-Straße einen weißen BMW X4. Die Flucht der Diebe endete allerdings unweit vom Tatort in der Niers. Neben einer Brücke, über die der Gesseltweg führt, entdeckten Zeugen gegen 04:50 Uhr am Freitag den verlassenen Wagen mit der Front im Wasser steckend. Die Brücke ist für PKW nicht passierbar. Vermutlich wollte der Fahrer den Mauern, die dort die Fahrbahn verengen, ausweichen, und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr durch das Gebüsch, rutschte den etwa 3 Meter tiefen Abhang hinunter und landete dann im Gewässer. Dabei entstand hoher Sachschaden an dem ca. 5 Jahre alten Wagen. Anschließend flüchteten die Täter vom Unfallort.

Der BMW trägt ein Kennzeichen vom Landkreis Oder-Spree (Ortskennung LOS). Wer hat den Wagen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Weeze gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 oder an jede andere Polizeidienststelle. (cs)

