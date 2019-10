Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vandale tritt Glastür ein - Versuchter Einbruch in Feuerwehrgebäude - Einbruch in Imbissbude - Diebstahl von Autokennzeichen

Bad Hersfeld (ots)

Vandale tritt Glastür ein

Bad Hersfeld - Am Mittwochabend (30.10.), gegen 19.15 Uhr, trat ein Unbekannter in der Klausstraße die Scheibe einer Hauseingangstür ein. Zeugen beschreiben den Täter als einen circa 45 Jahre alten und etwa 180cm großen Mann. Er verursachte einen Sachschaden von rund 250 Euro.

Versuchter Einbruch in Feuerwehrgebäude

Bad Hersfeld - Am Dienstagmorgen (29.10.) fiel einem Zeugen auf, dass Unbekannte in einem unbestimmten Zeitraum vorher versucht hatten, in ein Gebäude der Feuerwehr in der Wehneberger Straße einzubrechen. Dabei hatten die Täter eine Scheibe beschädigt, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Einbruch in Imbissbude

Hohenroda - In der Nacht auf Mittwoch (30.10.) brachen Unbekannte in eine Imbissbude in der Straße "Eisfeld" im Ortsteil Mansbach ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, durchsuchten den Gastraum und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Diebstahl von Autokennzeichen

Alheim - Unbekannte stahlen am Mittwoch (30.10.), zwischen 13.30 Uhr und 20.10 Uhr, in der Straße "In der Spitze" das vordere und das hintere Kennzeichenschild HR-MP 63 von einem älteren schwarzen Peugeot. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

