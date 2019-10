Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf: Quad gestohlen - Diebstahl von BMW X6 gescheitert

Fulda (ots)

Zeugenaufruf: Quad gestohlen

HAUSWURZ. Bereits am 06.10.2019 entwendeten Unbekannte in der Zeit von Mitternacht bis 1 Uhr ein schwarzes Quad der Marke Zhejiang mit orangefarbenen Anbauteilen und einem Kofferaufbau am Heck im Wert von rund 7.500 Euro. Das Fahrzeug stand auf einem Privatgrundstück in der Straße "Am Dornbusch" unter einem Carport.

Zeugen, die sich an verdächtige Personen in der Tatnacht erinnern können oder Angaben zum Aufenthaltsort des Quads machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Neuhof unter der Telefonnummer 06655 / 9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Gefertigt: Polizeiposten Neuhof

Diebstahl von BMW X6 gescheitert

HÜNFELD. In der Nacht zu Dienstag (29.10.), zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, versuchten Unbekannte in der Richard-Schick-Straße des Hünfelder Stadtteils Michelsrombach einen schwarzen BMW X6 zu entwenden. Vermutlich wurden die Täter von einem aufmerksamen Nachbarn gestört und scheiterten so bei ihrem Versuch, die Schließvorrichtung der Tür zu überwinden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell