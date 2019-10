Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt - Kleinkraftrad übersehen - Mann beim Ausparken leicht verletzt

Fulda (ots)

Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Fulda. Am Dienstag (29.10.) kam es gegen 10:40 Uhr im Wallweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Suzuki-Swift-Fahrer aus Fulda wollte den Parkplatz der Sparkasse verlassen und nach links in den Wallweg einbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er einen 66-jährigen Motorradfahrer aus Fulda, welcher den Wallweg in aufsteigender Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.300 Euro.

Kleinkraftrad übersehen

Fulda. Am Montag (28.10.) kam es gegen 15:05 Uhr zu einem Unfall in der Frankfurter Straße. Ein 40-jähriger Kleinraftrad-Fahrer aus Fulda befuhr die Frankfurter Straße stadteinwärts als zeitgleich ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer aus Künzell aus der Ausfahrt eines Autohauses auf die Frankfurter Straße auffahren wollte. Dieser übersah das Kleinkraftrad, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Kleinkraftrads wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Mann beim Ausparken leicht verletzt

Künzell. Am Montag (28.10.) kam es gegen 13:00 Uhr in der Straße "Rosengraben" zwischen zwei Männern aus Künzell zu verbalen Streitigkeiten über die Parkordnung vor der Florenbergschule. In Folge dessen stieg der 47-jähriger in seinen Volvo und wollte rückwärts aus der Parklücke ausparken. Beim Einlenken fuhr er über den Fuß des 33-jährigen welcher sich zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrertür des Volvos befand. Der 33-jährige trägt eine Prellung des linken Fußes davon.

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell