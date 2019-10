Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Drogerie - Pkw-Diebstahl

Bad Hersfeld (ots)

Versuchter Einbruch in Drogerie

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Dienstag (29.10.) versuchten Unbekannte in eine Drogerie in der Klausstraße einzudringen. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab, als sie die entsprechende Eingangstür nicht aufbrechen konnten. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Pkw-Diebstahl

Hauneck - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag (29.10.) in der Ringstraße im Ortsteil Unterhaun ein schwarzes 3-er BMW Cabrio. Das Fahrzeug war auf dem privaten Abstellplatz vor der Garage eines Wohnhauses abgestellt. Es entstand ein Schaden von circa 13.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

