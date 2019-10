Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montag (28.10.), in der Zeit von 9.00 Uhr bis 9.20 Uhr, parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Schlitz ihr Fahrzeug, einen schwarzen VW Up, verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand der Banater Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug rechts hinten beschädigt war. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren das Fahrzeug der 57-jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de bei der Onlinewache.

Verkehrsunfall

Ludwigsau - Am Montag (28.10.) gegen 14 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenstein die Bundesstraße 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra und wollte nach links in die Landstraße 3254 in Richtung Rohrbach abbiegen. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra befuhr die Landstraße 3254 aus Rohrbach kommend und wollte nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Bebra abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw-Fahrer aus Neuenstein und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e)

