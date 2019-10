Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Kirtorf - Zwischen Samstagmittag (26.10.) und Montagmorgen (28.10.) drangen Einbrecher auf unbekannte Weise in ein Auto in der Straße "Rabenbornsweg" ein und entwendeten ein Mobiltelefon. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Gemünden (Felda) - In der Zeit von Freitagabend (26.10.) bis Montagmorgen (28.10.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Bahnhofstraße im Ortsteil Nieder-Gemünden ein. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld und diverse Medikamente. Ein aufmerksamer Bürger entdeckte gegen 10 Uhr im Bereich des Zufahrtswegs zur ZVA-Entsorgungsstelle zwischen Nieder-Gemünden und Elpenrod einen Teil des Diebesguts und informierte die Polizei. Zeugen die im Tatzeitraum im Bereich Nieder-Gemünden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nieder-Ohmen - Am Dienstag (29.10.) gegen 00.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude eines Kreditinstitutes in der Straße "Im Eck". Dort brachen die Täter den Geldautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe von Nieder-Ohmen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Grebenhain - Zwischen Samstagmittag (26.10.) und Montagmorgen (28.10.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Hauptstraße ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume im Verwaltungsbereich und entwendeten ein Tablet sowie ein Mobiltelefon. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

