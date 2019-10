POL-OH: Pressemeldung Pst. Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Neuenstein - Obergeis - Nach einem Kirmesbesuch am 27.10.2019 um 04.00 Uhr waren vier junge Männer zu Fuß auf dem Verbindungsweg von Obergeis in Richtung Untergeis unterwegs. Als ein Pkw an der Personengruppe vorbeigefahren war, stiegen aus dem Fahrzeug zwei bis drei Personen aus und schlugen unmittelbar auf die Geschädigten ein. Anschließend steigen die unbekannten Täter wieder in das Fahrzeug ein und fuhren Richtung Untergeis davon. Durch die Schläge wurden die Geschädigten leicht verletzt.

Bad Hersfeld - Zu einer Sachbeschädigung in der Dreherstraße ist es am Samstag den 26.10.2019 im laufe des Tages gekommen. Bislang unbekannter Täter beschädigte die rückwärtige Verglasung einer Bushaltestelle im dortigen Bereich, in dem die Scheibe augenscheinlich eingeworfen wurde. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Philippsthal - Am 26.10.2019 gegen 22:30 Uhr kam es im Bereich des Hattorfer Platzes zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw, die von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet wurden. Danach sollen drei Beschuldigte mehrere Pkws durch Tritte gegen die Beleuchtungseinrichtungen und dem Abtreten von Außenspiegel beschädigt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Täter konnten im Anschluss ermittelt werden.

Die Polizei Bad Hersfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06621-9320.

