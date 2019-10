Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Ladendiebstahl - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Montag, 14.10.2019, gegen 11:00 Uhr, betraten zwei Frauen und ein Mann ein Optikergeschäft in der Bad Berleburger Poststraße. Unter einem Vorwand verwickelten die Personen die Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch, ohne tatsächlich an der Ware interessiert zu sein. Beim Verlassen des Ladenlokals stahl der 33-jährige Mann geschickt eine Sonnenbrille im Wert von 180,- Euro. Dies wurde allerdings durch einen aufmerksamen Passaten durch das Schaufenster von außen beobachtet, der den Ladeninhaber auf diesen Diebstahl hinwies. Die drei Personen konnten kurz darauf in einem benachbarten Ladenlokal angetroffen werden. Der Mann führte die Sonnenbrille mit. Die hinzugezogenen Beamten der Wache Bad Berleburg nahmen die zwei Frauen (37 Jahre und 43 Jahre) und den Mann vorläufig fest.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell