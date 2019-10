Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geparkten VW Golf angefahren - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am Samstag (12.10.2019), gegen 16:00 Uhr, bemerkte ein 53-Jähriger einen Schaden an seinem vor dem eigenen Haus in der Flußbergstraße geparkten weißen VW Golf. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug den Golf beim Vorbeifahren gestreift. Dabei ist ein Schaden von circa 1000,- Euro entstanden. Da der Wagen gegen 15:00 Uhr noch unbeschädigt war, muss der Unfall zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

