Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Wilnsdorf, L722 in Höhe AS Wilnsdorf (ots)

Am Samstag, 12.10.2019 gegen 16:00 Uhr, will eine 43-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von einem Grundstück kommend auf die Landstraße L 722 in Höhe der BAB Anschlußstelle Wilnsdorf einfahren. Dabei übersieht sie den PKW einer 30-jährigen Autofahrerin, die die Landstraße L 722 von Wilden her kommend in Rtg. Wilnsdorf befährt. Bei dem Zusammenstoss werden die beiden Fahrzeugführerinnen und das Kind der 30. Jährigen leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf ca. 20.000 EUR.

