POL-SI: Kiosk, Keller und Büroraum im Marienkrankenhaus aufgebrochen - #polsiwi

Am Sonntagabend (13.10.2019), zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr, brachen bisher Unbekannte im Marienkrankenhaus den dortigen Kiosk im Erdgeschoß auf. Weiter wurden durch die Täter eine Tür zu einem Keller aufgebrochen und versucht, die Türe zum Hausmeisterbüro aufzuhebeln. Es wurde ein Sachschaden von circa 2000,- Euro verursacht. Vermutlich ohne Beute verließen die die Täter das Krankenhaus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0

