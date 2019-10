Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alsfeld- geparktes Fahrzeug beschädigt

Fulda (ots)

Alsfeld- geparktes Fahrzeug beschädigt

Am 25.10.19, gegen 09:00 Uhr, stellte eine Dame aus Grünberg ihr Fahrzeug, einen schwarzen Saab 9-3 auf der Parkfläche "An der katholischen Kirche" in Alsfeld ordnungsgemäß ab.

Als sie gegen 12:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken hinteren Stoßstange fest.

Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken von einem derzeit unbekannten, roten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld, VA´e Bock)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell