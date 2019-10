Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hochwertiges Quad entwendet - Fahrrad von Schulgelände gestohlen - Pkw in Parkhaus beschädigt - Zeugenaufruf - In Sporthalle eingebrochen - Kaugummiautomat aufgebrochen

Fulda (ots)

Hochwertiges Quad entwendet

FULDA. Von einem Grundstück in der Thaddäusstraße im Fuldaer Stadtteil Zell entwendeten Unbekannte am Freitagabend (25.10.) ein schwarzes Quad "Polaris / Sportsman Touring EPS" im Wert von rund 9.000 Euro. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen FD-RV 47 einen Anhänger.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad von Schulgelände gestohlen

FULDA. Unbekannte stahlen am Freitag (25.10.) in der Zeit von 8 bis 13 Uhr vom Gelände einer Schule im Domänenweg ein mattblaues Mountainbike "Felt Nine 60" im Wert von rund 675 Euro. Das Fahrrad stand auf dem dortigen Fahrradabstellplatz und war mit einem Schloss gesichert.

Pkw in Parkhaus beschädigt - Zeugenaufruf

HÜNFELD. Am Samstagmittag (26.10.) beschädigten Unbekannte einen weißen Skoda Fabia in einem Hünfelder Parkhaus. Dieser war auf einer Stellfläche im Bereich der Zugänge zu den Fahrstühlen ordnungsgemäß geparkt. Anhand der Spurenlage ist zu vermuten, dass eine unbekannte Person mit einem Einkaufswagen gegen den Kleinwagen prallte und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursachte.

Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.

In Sporthalle eingebrochen

FULDA. In der Nacht zu Sonntag (27.10.) drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Sporthalle in der Fritzlarer Straße ein und beschädigten die Scheibe einer Seitentür. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Der verursachte Schaden beträgt rund 1.500 Euro.

Kaugummiautomat aufgebrochen

GERSFELD. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, machten sich Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (24.10.) an einem Kaugummiautomaten in der Kippelbachstraße zu schaffen. Dabei entwendeten die Täter mehrere Münzsammelbehälter mit Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Dominik Möller, Pressesprecher

