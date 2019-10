Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bäckerei - Einbruch in Friseursalon

Bad Hersfeld (ots)

Einbruch in Bäckerei

Ludwigsau - Unbekannte brachen am Freitagabend (25.10.), zwischen 21.15 Uhr und 23.10 Uhr, in der Hersfelder Straße in eine Bäckerei ein. Dazu hebelten die Täter eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Einbruch in Friseursalon

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Sonntag (27.10.), gegen 02.15 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in einen Friseursalon in der Petersberger Straße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und sprach den Einbrecher an. Dieser ergriff die Flucht. Der männliche Täter soll circa 1,75 Meter groß gewesen und mit einer roten Daunenjacke mit Fellkapuze bekleidet gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell