Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Wild ausgewichen: Zwei Personen leicht verletzt

Eichenzell. Am späten Freitagabend (25.10.) kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ebersburg befuhr die B279 von Rothemann kommend in Richtung Döllbach. Als sich hinter einer Kuppe plötzlich Wild auf der Fahrbahn befand, wollte der 52-jährige ausweichen, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und fuhr circa 30 Meter durch den Straßengraben, bevor er zum Stehen kam. Zu einer Berührung mit dem Wild kam es nicht. Der 52-jährige sowie seine 51-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

53-jähriger kommt von Fahrbahn ab: Hinweise auf Alkohol

Petersberg. Am frühen Sonntagmorgen (27.10.) gegen 5:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Fulda befuhr die B458 von Fulda kommend. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam er auf Grund von alkoholbedingten Ausfallerscheinungen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im Straßengraben weiter. Dort fuhr er einen Leitpfosten um und prallte nach ein paar Metern gegen eine Betoneinfassung eines Wasserdurchlasses. Anschließend fuhr er weiter. Ehe er zum Stillstand kam, überfuhr er einen weiteren Leitpfosten. Der 53-jährige wurde leicht verletzt durch den RTW ins Klinikum Fulda verbracht. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurden angeordnet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.100 EUR.

Verdacht auf Alkoholeinfluss: 56-Jähriger fährt gegen geparkte Fahrzeuge

Künzell. Am Sonntagabend (27.10.) befuhr ein 56-Jähriger aus Künzell gegen 18:25 Uhr die Hohenlohestraße stadtauswärts und übersah dabei drei ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite geparkte Fahrzeuge. Er fuhr auf den hintersten PKW auf und schob dadurch alle drei Fahrzeuge gegeneinander. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 EUR. Da der Verdacht bestand das der Verursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten: 12.500 Euro Sachschaden

Petersberg. Am Samstagmittag (26.10.) gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen in der Lindenstraße. Als eine 38-jährige VW-Fahrerin aus Petersberg die Lindenstraße in Margretenhaun in Richtung Armenhof befuhr, bog zeitgleich von rechts aus einer Seitenstraße ein 68-jähriger BMW-Fahrer aus Schlüchtern in die Straße ein und nahm der 38-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKW. In beiden Fahrzeugen befanden sich je 2 Personen, welche alle leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro.

