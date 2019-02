Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fahrzeug fuhr gegen Garagenwand

Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (09. Februar) um 16:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Leverkusenerin mit ihrem PKW die Kleiststraße und bog nach rechts in den Schwingelerweg ab. Sie kam anschließend nach rechts von der Straße ab und fuhr durch einen Vorgarten. Dort wurden ein Zaun, eine Hecke, ein Baum sowie der Stützpfeiler des Hausvordaches beschädigt. Letztlich kam der PKW an einer Garagenwand zum Stillstand, die auch beschädigt wurde. Die leicht verletzte PKW-Fahrerin wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. An ihrem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro. Der Gesamtschaden auf dem Grundstück wird auf 10000 Euro geschätzt. (dh)

