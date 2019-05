Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb dank guter Beschreibung geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Einen aktuellen Ladendiebstahl hat eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Eisenbahnstraße am Donnerstagabend der Polizei gemeldet. Wie die Frau gegen 18.40 Uhr mitteilte, hatte sie einen Mann dabei beobachtet, wie er mehrere hochwertige Parfumflaschen einsteckte und anschließend in Richtung Innenstadt flüchtete.

Sie konnte den Polizeibeamten eine detaillierte Täterbeschreibung geben, mit deren Hilfe die Einsatzkräfte wenig später den Tatverdächtigen stellen konnten. Der 26-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Da er keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen, bis über das weitere Verfahren entschieden ist. | cri

