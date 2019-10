POL-OH: Herbstein PKW Unfall

Polizeipräsidium Osthessen

Am 21. Oktober gegen 20:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße von Herbstein herkommend in Richtung Lauterbach. Auf der Bundesstraße lag ein toter Fuchs. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Tier kurz vor der 19-jährigen auf der Fahrbahn liegen sehen und wollte dieses von der Fahrbahn entfernen. Hierzu parkte er seinen Wagen in einer Einmündung und lief hinter der Schutzplanke der Pkw-Fahrerin entgegen. Um besser gesehen zu werden, trug er eine Stirnlampe und versuchte durch Handzeichen die Pkw-Fahrerin auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen. Die 19-jährige erkannte jedoch die Gefahrenquelle zu spät und versuchte durch eine starke Lenkbewegung dem toten Tier auszuweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin wurde vorsorglich in das Eichhofkrankenhaus in Lauterbach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt Lauterbach (P) Am 22. Oktober gegen 08:00 Uhr parkte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in Lauterbach auf dem öffentlichen Parkplatz "Auf der Bleiche". Als er gegen 15:00 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser an der hinteren Stoßstange im linken Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am Wagen des 18-jährigen entstand Sachschaden.

Auffahrunfall Wartenberg (P) Am 24. Oktober gegen 15:45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer die Fuldaer Straße in Richtung Lauterbach. Unmittelbar vor dem 54-jährigen kam es zu einem Rückstau der Fahrzeuge. Ein nachfolgender 52-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 4.000 EUR.

