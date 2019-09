Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr

Ein spannendes Wochenende hatten die Mitglieder der Gocher Jugendfeuerwehr kürzlich. In und um die Wache am Höster Weg war es für 24 Stunden so, als hätte Goch hauptamtliche Feuerwehrleute. Denn die Jugendfeuerwehr war mit 20 Mädels und Jungs im Alter von 12 bis 18 Jahren zum ersten Berufsfeuerwehrtag angetreten. Das bedeutet, vor ihnen lag ein Arbeitstag, wie er bei Berufsfeuerwehren üblich ist. Sie machten Dienstsport, bekamen theoretischen Unterricht und besetzten die Einsatzfahrzeuge. Natürlich wurde auch in der Wache geschlafen. Denn wie im realen Feuerwehrleben kann es immer sein, dass irgendwo etwas passiert und ausgerückt werden muss. Bei der Jugendfeuerwehr natürlich nur zur Übung aber auf jeden Fall unerwartet.

Sechs Betreuer kümmerten sich um die Nachwuchs-Feuerwehrleute, weitere Kameraden der Löschzüge Stadtmitte und aus dem Löschzug Pfalzdorf entwickelten und führten die Übungs-Einsätze durch. Dabei war alles, was das Feuerwehr-Einsatzleben hergibt. Piepsende Rauchmelder, ein kleinerer Waldbrand, Verkehrsunfälle, eine aufgelaufene Brandmeldeanlage und weitere Hilfeleistungen waren abzuarbeiten. Elf Mal rückte die Jugendfeuerwehr insgesamt aus. Am Ende waren alle ziemlich geschlaucht aber auch sehr begeistert von den 24 Stunden als Jugend-Berufsfeuerwehr. Und alle waren sich einig: Das wird sicherlich wiederholt.

