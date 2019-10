Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei bittet um Zeugenhinweise: Ermittlungen nach eskaliertem Streit + 32-jähriger Mann verstorben - erste Ermittlungsergebnisse deuten nicht auf Tötungsdelikt hin

Landkreis Verden (ots)

Polizei bittet um Zeugenhinweise: Ermittlungen nach eskaliertem Streit

Langwedel. Bereits am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kam es in Langwedel in der Straße "An der Waage" im Bahnhofsbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen, bei der mindestens vier Beteiligte Verletzungen davontrugen. Ein 30-jähriger Mann erlitt dabei massive Kopfverletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern weiterhin an. Zum Zeitpunkt des lautstarken Streites sollen sich mehrere Passanten am Bahnhof aufgehalten haben. Zur Aufklärung des Falles bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe: Mögliche Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen und die beteiligten Personen geben können, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten in Verden gebeten.

32-jähriger Mann verstorben - erste Ermittlungsergebnisse deuten nicht auf Tötungsdelikt hin

Achim. Ein großer Polizeieinsatz war am Sonntagabend in der Bremer Straße ausgelöst worden: In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus war ein 32-jähriger Mann leblos aufgefunden worden. Erste Erkenntnisse vor Ort hatten die Befürchtung ergeben, dass der Mann durch ein Gewaltverbrechen zu Tode gekommen war. Daher wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungen veranlasst und Zeugen befragt.

Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Verden führten jedoch am Montagvormittag zu einem anderen mutmaßlichen Hergang: Demnach dürfte der Mann ohne äußere Einwirkungen verstorben sein. Der Verdacht eines Tötungsdeliktes hatte sich somit nicht bestätigt. Die Arbeiten von Polizei und Staatsanwaltschaft in Verden sind noch nicht abgeschlossen.

