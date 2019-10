POL-VER: Pressemeldung für den 26.10.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung von Samstag, 26. Oktober 2019

Bereich Verden: Es liegen keine presserelevanten Ereignisse vor.

Bereich Achim: Verkehrsunfälle Achim-Bierden. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken am 25.10.2019, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Achim-Bierden, Biedener Kämpe, einen dort abgestellten Pkw Skoda Fabia, schwarz . Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1300,-Euro. Zeugen werden gesucht.

Achim. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Weyhe kam am 25.10.2019, 22.25 Uhr beim Befahren der Kreisstraße 23 in Richtung Achim auf die Gegenfahrbahn ab, worauf es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel eines entgegen kommenden Pkw eines 52-jährigen aus Langwedel kam. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte dann jedoch gestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss 3,47 Promille Atemalkohol. Eine Blutprobe wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,-Euro.

Bereich Autobahnpolizei: Pferd auf der Autobahn 27 Am Freitagabend büxte ein Pferd bei der Sattelanprobe in Achim aus. Es flüchtet bis auf die nahegelegene Autobahn, wo es zum Glück zu keinem Unfall kam. Die Polizei sicherte den Verkehr und der Besitzer seinen Vierbeiner. Die Autobahn musste nur kurzzeitig gesperrt werden.

Fahren unter dem Einfluss von BTM und mit gefälschtem Führerschein Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Transporter auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen auf einem Autobahnparkplatz. Bei der Kontrolle wurden durch die Beamten Fälschungsmerkmale bei dem polnischen Führerschein des 23-jährigen Fahrers erkannt. Weiter wurden Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmitteln festgestellt und durch einen Drogenvortest bestätigt. Eine Blutentnahme zur Sicherung des Verfahrens wurde durchgeführt, der gefälschte Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Bereich Osterholz: Sachbeschädigung an Gemeindehaus Osterholz-Scharmbeck: Am Freitagvormittag wurde eine Fensterscheibe des Gemeindehauses im Sankt-Willehadus-Weg beschädigt, wodurch der Alarm am Objekt auslöste. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu kontaktieren: 04791/3070.

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer Osterholz-Scharmbeck: Am Donnerstagabend wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Lange Straße auf die Bremer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den 84-jährigen Fahrer eines Pedelecs, der auf dem dortigen Gehweg entgegen der erlaubten Fahrtrichtung fuhr. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Eine Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

