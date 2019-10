POL-VER: ++Brandmeldeanlage ruft Einsatzkräfte auf den Plan++Unbekannte stehlen Autoreifen++Unfallflucht in der Steuben Allee++Polizei ermittelt nach Umweltdelikt++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Brandmeldeanlage ruft Einsatzkräfte auf den Plan Verden. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage einer Lieferfirma im Verdener Industriegebiet hat am Freitagmorgen Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Helfer rückten jedoch vergeblich an. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Unbekannte stehlen Autoreifen Achim. Aus einer Garage in der Uphuser Heerstraße sind vier Autoreifen gestohlen worden. Der Wert beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls, da der oder die Täter, um an die Beute zu kommen, die Garagentür aufbrachen. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen gemeldet. Etwaige Zeugen, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Uphuser Heerstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat in Achim in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in der Steuben Allee Achim. In der Steuben Allee in Uesen ist der Zaun eines Firmengrundstücks beschädigt worden. Wer den Schaden verursacht hat, steht noch nicht fest. Die Polizei leitete am Freitagmorgen Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge dürfte der Schaden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingetreten sein. Zeugenhinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Polizei ermittelt nach Umweltdelikt Osterholz-Scharmbeck. Rund einen Kubikmeter Bauschutt haben Unbekannte in den letzten Tagen in der Straße "An der Forst" entsorgt. Der Vorfall wurde am Freitagmorgen entdeckt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines Umweltdeliktes ein und sucht nun nach möglichen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

