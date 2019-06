Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau auf Tanzfläche mit Kopfstoß angegriffen

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr wurde eine 25-Jährige Frau, auf der Tanzfläche einer Diskotheke in der Bitscher Straße, durch eine bislang noch unbekannte männliche Person, angegriffen. Der Unbekannte gab der 25-Jährigen auf der Tanzfläche plötzlich und unvermittelt einen Kopfstoß, sodass die Geschädigte kurzzeitig ihre Sehkraft verlor und starke Kopfschmerzen davontrug. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Auf Grund der Verletzung wurde die 25-Jährige vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Der Täter wird nach Angaben der Geschädigten wie folgt beschrieben: ca.20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr schlanke/ schmächtige Gestalt und trug bei Tatausführung ein weißes Hemd mit schwarzer Fliege. Zeugen die im Zusammenhang mit der Körperverletzung Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail: pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell