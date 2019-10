POL-VER: Unter Alkohol am Steuer + Vorfahrt missachtet + Glimpflicher Unfall + Unter Drogen am Steuer? Kontrollmaßnahmen stoßen auf Verständnis + Falsche Polizeibeamte rufen Bürger in Lilienthal an

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unter Alkohol am Steuer

Langwedel. Am späten Mittwochabend stoppten Beamte der Polizei Verden einen 23-jährigen Fahrer eines Citroen in der Straße "An der Waage" auf einem Parkplatz. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholgehalt von 1,15 Promille hatte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die nun genau ausgewertet wird. Auf den 23-Jährigen kommen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Vorfahrt missachtet

Verden. An der Kreuzung Lönsweg, Ecke Wilhelm-Busch-Straße kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehr als 18.000EUR Sachschaden. Ein 42-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr die Wilhelm-Busch-Straße und wollte den Lönsweg queren. Ein 72-Jähriger in einem VW fuhr zu dem Zeitpunkt im Lönsweg und kam von rechts auf die Kreuzung zu, sodass er Vorfahrt hatte. Aus unklarer Ursache fuhr der 42-Jährige dennoch geradeaus weiter, sodass es zu dem Aufprall kam. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Verletzt hatte sich nach ersten Erkenntnissen niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall auf der B74

Ritterhude. Bei einem Unfall auf der B74 an der Einmündung zur Bremer Landstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 40-jährige Fahrerin eines VW wollte nach von der Bremer Landstraße nach links auf die B74 einbiegen. Sie übersah dabei scheinbar einen auf der B74 von links kommenden, bevorrechtigten 20-Jährigen, sodass es beim Auffahren auf die B74 zu dem Zusammenprall der beiden Pkw kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.000EUR. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus.

Glimpflicher Unfall: LKW fährt auf Pkw auf

Schwanewede. Im Heidkamp in Fahrtrichtung Meyenburg kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw auf einen VW Polo auffuhr. Der 27-jährige Fahrer des LKW übersah scheinbar, dass die 38-jährige Fahrerin des VW nach rechts abbiegen wollte und bremste. Der 27-Jährige bremste nach ersten Erkenntnissen zwar, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise niemand.

Unter Drogen am Steuer? Kontrollmaßnahmen stoßen auf Verständnis

Osterholz-Scharmbeck. Bereits am Montagmorgen zwischen 05:30 Uhr und 13:00 Uhr führten Beamte der Polizei Osterholz auf der "Hauptstraße" Verkehrskontrollen durch. Ihr Hauptaugenmerk richteten die Beamten dabei auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Insgesamt 117 Fahrer wurden in Scharmbeckstotel in Höhe eines Parkplatzes an der B74 aus dem Verkehr gezogen.

Unter allen kontrollierten Fahrern war nur bei vier Personen nach Vortests je eine Blutprobenentnahme notwendig. Erst nach genauer Auswertung der Blutproben ergibt sich ein genaues Ergebnis von Drogen im Blut. Gegen die Personen wird nun wegen Fahrens unter Einfluss der Drogen ermittelt. Die Weiterfahrt wurde ihn an Ort und Stelle untersagt.

Auch weitere Verkehrsverstöße wurden durch die Beamten im Zuge der Kontrollen geahndet. In zwei Fällen führten die festgestellten Verstöße am Pkw zum Verbot der Weiterfahrt. Besonders positiv aufgefallen ist den Beamten an diesem Morgen das Verständnis der Verkehrsteilnehmer für die Kontrolle, die fast ausnahmslos die Maßnahmen begrüßten.

Falsche Polizeibeamte rufen Bürger in Lilienthal an

Lilienthal. Am Mittwochabend zeigten Bürger in sechs Fällen Anrufe falscher Polizeibeamter bei den Beamten in Osterholz-Scharmbeck an. Die bisher gemeldeten Anrufe gingen zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr bei den Personen aus ganz Lilienthal ein. Ob die falschen Beamten auch weitere Bürger reinzulegen versuchten, ist bisher nicht bekannt. Sollten Anrufe von angeblichen Polizisten eingehen, kann schon mit einfachen Mitteln deren Echtheit überprüft werden: Die Angerufenen sollten das Telefonat umgehend und eigenständig durch Auflegen bzw. Drücken des entsprechenden Knopfes am Telefonteil beenden. Anschließend wird geraten, die Rufnummer der örtlichen Polizeidienststelle selbst aus dem Telefonbuch zu suchen und anzurufen. Sollte es sich um einen Anruf eines echten Polizeibeamten handeln, haben die Beamten Verständnis für dieses Vorgehen. Auf Nummern, die die Beamten mitteilen oder bitten, diese nach einem "Piepton" zu wählen, sollte nicht eingegangen werden.

