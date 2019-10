Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Fulda (ots)

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr am Sonntagabend (27.) gegen 17 Uhr mit seinem PKW Audi die Turmstraße in Künzell in Richtung Pilgerzell. An der lichtzeichengeregelten Kreuzung "Im Hahlweg" wollte er in diese einbiegen und übersah den entgegenkommenden PKW Mazda eines 60-jährigen Fahrzeugführers aus Petersberg. Hierbei wurden die beiden Insassen des Mazda leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

