Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Feuerwehrmänner klären Verkehrsunfall auf

Maring-Noviand (ots)

Am 09.08.2019 kam es gegen 15:07 Uhr in der Brunnenstraße in Maring-Noviand zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 19-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Nach Angaben der jungen Frau sei diese einem plötzlich auf die Straße laufenden Hund ausgewichen und daraufhin am rechten Straßenrand gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Hierbei riss sie sich das rechte Vorderrad ab. Am PKW entstand nach Auslösen der Airbags Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme teilten die beiden zuerst am Unfallort eingetroffenen Feuerwehrmänner mit, kurz hinter der Straßenlaterne ein Handy auf dem Boden aufgefunden zu haben, auf welchem ein aufgenommenes Video zu sehen war. Hierauf war zu sehen, wie die junge Frau ihre Fahrt und den anschließenden Unfall filmte. Das Handy wurde hierbei durch den Unfall auf die Fahrbahn geschleudert.

Hinzu kommt, dass die junge Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ob das Fahrzeug rechtmäßig in ihrem Besitz war, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

Im Einsatz waren die Polizei Bernkastel-Kues, der Wehrleiter der VG Bernkastel, die Feuerwehr Noviand sowie ein RTW und ein Notarzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06571-95270

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell