Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung

Wittlich (ots)

Am Donnerstagabend, 08.08.2019, gegen 19.15 Uhr, wurde eine Frau auf einem Firmengelände einer Fahrzeugvermietung in der Justus-Von-Liebig-Straße von einem Mann angegriffen und mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte wehrte sich erfolgreich gegen den Angriff, so dass der unbekannte Täter von ihr abließ und sich von der Örtlichkeit entfernte. Die Frau wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571/926-0, zu melden.

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell