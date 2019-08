Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hillesheim (ots)

Am Mittwoch, dem 07.08.2019, parkte in der Zeit vom 15.30 -16.30 Uhr, ein VW Tiguan auf dem Norma-Parkplatz in Hillesheim. Unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den hinteren Radlauf des Parkers und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

