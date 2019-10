Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen zerstochen - Einbruch in Getränkemarkt gescheitert - Nach Hundebiss: Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Reifen zerstochen

RONSHAUSEN. In der Nacht zu Montag (28.10.) zerstachen Unbekannte die beiden Vorderreifen eines grauen Audi A6 in der Straße "Am Hopfgarten". Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt gescheitert

BAD HERSFELD. Ein Getränkemarkt in der Petersberger Straße war in der Nacht zu Sonntag (27.10.) das Ziel von unbekannten Einbrechern. Diese scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, über eine Tür und ein Schaufenster in die Räumlichkeiten einzudringen. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Hundebiss: Zeugen gesucht

WILDECK. Am Montagabend (28.10.) ist eine Frau von einem Hund in die Hand gebissen worden. Gegen 19:40 Uhr war die Dame im Wildecker Ortsteil Obersuhl mit ihrem angeleinten Vierbeiner in der Straße "Schwarzer Weg" unterwegs, als sich ihnen ein herrenloser Hund näherte und sich in ihren Golden Retriever verbiss. Beim Trennen der beiden Vierbeiner wurde die Dame von dem freilaufenden Hund in die Hand gebissen und leicht verletzt. Das herrenlose Tier wurde von der Polizei eingefangen und einem Tierheim überstellt.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Hundehalter oder Angaben zum Sachverhalt machen können.

Der herrenlose Hund hat ein hellbraunes Fell mit einem weißen Fleck auf der Brust.Vermutlich handelt es sich um einen Staffordshire Terrier.

Hinweise erbittet die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell