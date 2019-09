Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Wain - Beifahrerin nach Unfall gestorben

Im Krankenhaus starb eine 71-Jährige nach einem Unfall am Sonntag in Wain.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4375587) war die Frau Beifahrerin in einem Oldtimer. Am Montagmorgen starb sie an den Folgen des schweren Unfalles in einem Krankenhaus. Warum der Mazda-Fahrer auf die Gegenfahrspur geriet ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

