POL-UL: (BC) Wain - Kollision mit Oldtimer; drei Personen werden schwer verletzt

Ulm (ots)

Eine Kollision, in welche ein ungewöhnlicher Pkw verwickelt war, hat am Sonntag gegen 10:45 Uhr in Wain fatale Folgen nach sich gezogen.

Ein 77-jähriger Mazda-Lenker war zum Unfallzeitpunkt von der Kirchstraße in die Poststraße in Schwendi eingebogen und wollte in Fahrtrichtung Schwendi weiterfahren. Unmittelbar nach dem Einbiegen in die Poststraße verlor der 77-jährige jedoch die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte der Mazda mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Oldtimer der Marke Porsche. Der Oldtimer war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen (männlich / 76 Jahre und weiblich / 71 Jahre) besetzt. Aufgrund des Baujahres des Oldtimers gibt es in dem Fahrzeug keine Sicherheitsgurte. Sowohl der 77-jährige Mazda-Lenker, als auch die Insassen des Porsches zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der 76-jährige Fahrer des Porsches wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Seine 71-jährige Beifahrerin musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Alle drei Verletzten wurden in Kliniken verbracht. Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz, unter anderem auch ein Rettungshubschrauber. Der Sachschaden, welcher durch den Unfall entstand, ist enorm. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an dem Oldtimer Porsche auf gut 150.000 Euro und der Schaden am Mazda auf gut 15.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

