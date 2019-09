Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Randalierer in der Jebenhäuser Straße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigen Randalierer einen Zigarettenautomat in der Jebenhäuser Straße.

Ulm (ots)

Am Samstagabend wurden gegen 23.45 Uhr zwei Jugendliche in der Jebenhäuser Straße beobachtet, wie sie mit Pflastersteinen gegen einen Zigarettenautomat schlugen. Bislang ist noch unklar, ob sie das Gerät beschädigen oder aufbrechen wollten. Von Zeugen wurde berichtet, dass einer der beiden Täter mit einer sogenannten schwarze "Ape" mit einem auffälligen Aufdruck eines Energydrink-herstellers fahren würde. Am Zigarettenautomat entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161 632360, erbeten.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (Uwe Häckel) - 1739872 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell