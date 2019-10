Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Hoya (ots)

(opp) Am Freitag, 11.10.2019, in der Zeit zwischen 12:10 und 12:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, einen auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in Hoya geparkten Pkw VW-Polo in grün, am vorderen rechten Kotflügel und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort seitens der Polizei wurde eingeleitet. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte an das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/93464-0 richten.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell