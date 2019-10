Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Fahrzeuge mit Steinen beworfen

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 09.10.2019, zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr wurden im Bereich der B 215, zwischen Verdener Landstraße und Celler Straße, zwei Pkw durch Steinwürfe beschädigt. Gegen 19.50 Uhr vernahm ein 60-jähriger Nienburger einen Knall an seinem Mercedes. Am nächsten Morgen entdeckte er mehrere Kratzer und Dellen am Fahrzeug, die von Würfen mit Steinen oder vergleichbaren Gegenständen herrühren müssen. Ein 26-jähriger Nienburger, der gegen 20.00 Uhr in Höhe der Hans-Böckler-Straße ebenfalls einen Knall hörte, überprüfte seinen Pkw sofort noch am Ort und fand einen Stein, mit dem offenbar sein Mercedes beworfen worden war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Tatzusammenhang aus und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05021/97780 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

