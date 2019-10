Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Raub eines Mobiltelefons

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagnachmittag, 13.10.2019, gegen 15.00 Uhr, bewegte sich eine 14-jährige Nienburgerin auf dem Gehweg an der Breslauer Straße, als in Höhe der Hausnummer 38 ein Pkw neben ihr stoppte. Aus diesem Fahrzeug stiegen zwei Frauen aus und schlugen ohne Vorwarnung auf die 14-jährige ein. Nachdem sie zum Schluss ihr Mobiltelefon geraubt hatten, stiegen sie wieder in den Pkw, einen weißen Mercedes und flüchteten. Eine ärztliche Behandlung des Opfers war nach eigenen Angaben nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Polizeibeamte der Nienburger Dienststelle etwas später einen verdächtigen Pkw in der Bahnhofstraße. Inwieweit es sich dabei um das Fluchtfahrzeug gehandelt hatte und ob die Insassen mit der Tat in Verbindung gebracht werden, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise für den Überfall in der Breslauer Straße nehmen die Ermittler unter 05021/97780 entgegen.

