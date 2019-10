Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung in Horsten - Täter gesucht - Belohnung durch die Interessengemeinschaft Horsten

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Horsten - Bad Nenndorf (ots)

(He.) In der Zeit vom 10.10. bis 13.10.2019 haben bisher unbekannte Täter/innen den gerade erneuerten Bereich der "alten Badeanstalt Horsten" beschmiert. Die Täter haben ihre unqualifizierten Schmierereien an die in den letzten Tagen fertiggestellten Bauten am alten Schwimmbad geschmiert. Die Arbeit von 25 Personen und von 3 Tagen Dauer an Arbeitsaufwand wurden durch schwarze Schmierereien zerstört. Der Schaden beträgt 6000 Euro. Die 6000 Euro sind unter anderem auch Fördergelder, die die Interessengemeinschaft Horsten für das Projekt erhalten hat. Die Interessengemeinschaft hatte mit viel Engagement und Leidenschaft das "alte Schwimmbad" wieder für das Gemeinwohl hergerichtet. Es wurde eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt, Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Bad Nenndorf, 05723/94610. Die Interessengemeinschaft Horsten hat der Polizei mitgeteilt, dass 500 Euro Belohnung ausgelobt sind, wenn Hinweise, zur Ergreifung des oder der Täter führen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell