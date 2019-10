Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten im Bereich Schenklengsfeld - 81-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Fulda (ots)

Nachtragsmeldung:

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag (25.10.) auf der Landstraße zwischen Schenklengsfeld-Wüstfeld und Schenklengsfeld-Konrode zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Der 81-jährige Mann ist am gestrigen Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Abschlussmeldung:

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Schenklengsfeld. Am 25.10.2019 gg. 11:35 Uhr kam es zwischen Schenklengsfeld-Wüstfeld und Schenklengsfeld-Konrode zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Pkw-Führer befuhr mit seiner 80-jährigen Ehefrau die Landstaße zwischen Schenklengsfeld-Wüstfeld und Konrode, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Zaun. Das Ehepaar aus Schenklengsfeld wurde dabei schwer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro.

Gefertigt: PSt. Bad Hersfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

