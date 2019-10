Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Geparktes Fahrzeug angefahren

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Wildeck-Obersuhl. Ein Pkw-Fahrer aus Heringen und ein Lkw-Fahrer aus Kassel befuhren am Dienstagnachmittag (29.10.) gegen 15.35 Uhr den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße in jeweils unterschiedlichen Fahrspuren. Am Ende dieser Fahrspuren stießen beide Fahrzeuge aus Unachtsamkeit zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg

Geparktes Fahrzeug angefahren

Bad Hersfeld - Am Dienstagmittag (29.10.) gegen 12:45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankreich die Friedloser Straße aus Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Hausnummer 78 fuhr er aus ungeklärter Ursache auf den an der Straße geparkten Pkw einer 58-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell