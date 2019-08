Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Ochtrup (ots)

Am Radwanderweg in Höhe Welbergen ist es am frühen Donnerstagabend (08.08.2019) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 20-jähriger Ochtruper mit seinem Fahrrad von Welbergen in Richtung Wettringen. An einer Kreuzung mit einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Schweringhook kam es zur Kollision mit dem PKW einer vorfahrtberechtigten 54-jährigen Ochtruperin. Der junge Mann aus Ochtrup erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

